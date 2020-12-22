Путин ввел новое условие лишения мандата депутатов и сенаторов

Депутаты Госдумы или сенаторы прекратят свои полномочия, если у них будет выявлено иностранное гражданство. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон.
Лишение мандата ждет тех, кто получил гражданство, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории другого государства. Изменения в Федеральном законе «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутаты Государственной думы Федерального Собрания РФ» опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин лично выступил с таким предложением. Ограничения предлагалось распространить также на главу ЦБ, губернаторов, а также послов и других дипломатических работников, уточняет RT.
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