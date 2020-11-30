Российским госслужащим запретят иметь второе гражданство

Владимир Путин запретит второе гражданство военным и госслужащим Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российским военным и госслужащим запретят иметь иностранное гражданство или вид на жительство в других странах. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин. Информация содержится на сайте нижней палаты парламента.

«Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете иностранного гражданства или вида на жительство для военных и гражданских служащих», — пишет ТАСС.

Цель проекта — уточнение положений отдельных законов, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство, сказано в пояснительной записке к документу.

Ранее стало известно, что в российском правительстве не смогут работать люди с двойным гражданством, видом на жительство в других странах и счетами в иностранных банках. Об этом заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников. В Госдуме некоторых депутатов, по поручению спикера Вячеслава Володина, проверяют на наличие второго гражданства. Поводом стало обращение депутата Дениса Парфенова. При этом богатым иностранным инвесторам Минэкономразвития, наоборот, планирует дать вид на жительство в России. По мнению ведомства, для таких граждан это должно быть стимулом вложения средств в нашу экономику.