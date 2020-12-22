22 декабря 2020
21 декабря 2020

Мэр Котова готовит важное назначение в администрации Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер на открытии школы N5. Челябинск, котова наталья
Наталья Котова наблюдала за работой Ольги Косиковой три месяца Фото: Глеб Просто © URA.RU

Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям администрации Челябинска возглавит Ольга Косикова. Мэр областного центра Наталья Котова подпишет соответствующий документ сразу после новогодних праздников, сообщили URA.RU источники в мэрии.

«Решение принято. Из исполняющей обязанности Косикова превратится в полноправного начальника управления. Затянувшийся испытательный срок связан с тем, что должность ключевая и присматривались к ней долго», — пояснил URA.RU собеседник. В пресс-службе администрации Челябинска ограничились комментарием, что все кадровые решения — прерогатива главы администрации столицы Южного Урала.

Ранее Косикова возглавляла отдел экономического анализа и проектного управления. Повышение она получила после того, как подал в отставку Александр Руденко. Он почти 20 лет работал начальником управления, а два года занимал пост вице-мэра по экономике. Уволившись, чиновник перебрался в Москву.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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