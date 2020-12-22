Мэр Котова готовит важное назначение в администрации Челябинска

Наталья Котова наблюдала за работой Ольги Косиковой три месяца Фото: Глеб Просто © URA.RU

Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям администрации Челябинска возглавит Ольга Косикова. Мэр областного центра Наталья Котова подпишет соответствующий документ сразу после новогодних праздников, сообщили URA.RU источники в мэрии.

«Решение принято. Из исполняющей обязанности Косикова превратится в полноправного начальника управления. Затянувшийся испытательный срок связан с тем, что должность ключевая и присматривались к ней долго», — пояснил URA.RU собеседник. В пресс-службе администрации Челябинска ограничились комментарием, что все кадровые решения — прерогатива главы администрации столицы Южного Урала.

Ранее Косикова возглавляла отдел экономического анализа и проектного управления. Повышение она получила после того, как подал в отставку Александр Руденко. Он почти 20 лет работал начальником управления, а два года занимал пост вице-мэра по экономике. Уволившись, чиновник перебрался в Москву.