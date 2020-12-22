Решение по снижению платы за обучение студентов должно быть принято до 15 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Даже после эпидемии университеты уже не вернутся к прежнему формату образования, считают в Минобрнауки РФ, предложив вузам снизить для студентов-контрактников плату за обучение. Ректоры противятся этой инициативе, пытаясь убедить власти, что их расходы во время дистанционного образования только увеличились.

Минобрнауки и Минпросвещения РФ должны выработать единое решение по оплате обучения студентов-контрактников до 15 февраля 2021 года, поэтому сейчас ведомства проводят активные консультации с руководством высших учебных заведений, пишет «Коммерсант». «Если университет не смог в полном объеме сохранить контактные часы, если он заменяет их просто рассылкой материалов, которые студенты должны изучать самостоятельно, то фактически он реализует заочную форму обучения. И в этом случае у студентов возникает основания претендовать на снижение», — выразил позицию чиновников заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. При этом он допускает, что если педагоги продолжают готовится к лекциям, читают их перед видеоаудиторией, тратят те же силы на обучение студентов, то в данном случае «не может быть и речи о снижении платы».

Руководители вузов в свою очередь отказываются снижать расценки. Ректор ВГИКа Владимир Малышев заявляет, что снижение платы приведет к финансовым потерям, которые вузы не смогут возместить. По его словам, 40% зарплаты педагогам идет от платных студентов. На свои деньги вузам приходится покупать и оборудование для чтения лекций в онлайн-формате. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил, что очные занятия в вузе не остановлены, работы у большинства сотрудников только прибавилось. Массовое снижение стоимости обучения ничего не даст, считает ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. «Любая поддержка должна быть адресной. Она не должна касаться всех без исключения, потому что у всех разные возможности», — считает Кокшаров.

После очередного совещания в Минпросвещения пришли к решению, что если вуз заменяет 20% своих контактных часов на фактически заочную форму, то он должен провести снижение стоимости примерно на 10%. В каждом конкретном случае, подчеркнули в министервте, можно провести подсчет, на сколько можно снизить финансовую нагрузку со студентов. Ранее снизить стоимость обучения студентов во время дистанционных занятий потребовал премьер РФ Михаил Мишустин.