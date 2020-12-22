Итоговое решение о новой работе Высокинского примут депутаты

Александр Высокинский должен пройти согласование в Заксобрании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского своим заместителем. Однако первым замом он сможет стать только после согласования в Заксобрании, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Евгений Куйвашев возложил исполнение обязанностей первого заместителя губернатора Свердловской области на Александра Высокинского. Александр Высокинский 23 декабря назначен указом главы региона заместителем губернатора Свердловской области. Предполагается, что он может занять пост первого заместителя губернатора, такая возможность обсуждалась на рабочей встрече с Евгением Куйвашевым. Для назначения на эту должность необходимо одобрение Законодательного собрания», — сообщили в департаменте.

Ранее Евгений Куйвашев предложил экс-мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому стать своим первым заместителем. Высокинский согласился, его отставку 22 декабря приняла городская дума. Позднее губернатор заявил, что не планирует ему доверять управление регионом в свое отсутствие. Врио мэра Екатеринбурга стал бывший первый замгубернатора Алексей Орлов. Ожидается, что конкурс по избранию нового мэра, объявленный екатеринбургскими депутатами завершится к 1 февраля.