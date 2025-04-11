Федералы включились в решение проблемы, которую подняла свердловская «Деловая Россия»

Министерство природы РФ включилось в решение проблемы с разрешениями на строительство горнолыжных курортов в лесах. Ее ранее поднимала свердловская «Деловая Россия», рассказал URA.RU глава регионального отделения организации Леонид Гункевич после заседания правительственной комиссии по развитию туризма.
«В ходе беседы были и законодатели, и представители бизнеса, и исполнительная власть. Была обозначена проблема не только со стороны бизнеса, но и со стороны региональной власти. <...> Минприроды сказало, что они в ближайшее время принесут предложение по изменению законодательства. В 2018 году в принципе проблему строительства горнолыжного комплекса в лесах решили, но на это ушло у нас достаточно много лет. Сейчас эта процедура будет упрощаться», — рассказал Гункевич.
По его словам, на это жаловались и главы регионов. «Губернаторы говорят: невозможно ничего строить, потому что запрещено. То нельзя, это нельзя. А где разрешено строить, при этом нельзя срубать ни одного дерева, которое находится в рекреационной зоне», — добавил собеседник.
Ранее «Деловой России» удалось решить вопрос с двойным использованием лесных угодий в Свердловской области. Это позволило предпринимателям использовать земельные участки, которые ранее принадлежали только лесозаготовителям.
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