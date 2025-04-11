Хозяйка пчелиной фермы в Сысерти одержала победу в войне с «Газпромом»

Суд вынес решение в споре между владелицей сысертской пасеки «Уральская пчелка» и ООО «Газпром трансгаз» в пользу пчелиного хозяйства. Передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«В удовлетворении исковых требований ООО „Газпром трансгаз“ отказать», — огласила судья. По завершении процесса Татьяна Каркачева рассказала, что планирует дальше развивать агротуризм и расширять пчелиные семьи. Кроме того, будет продавать товары, которые изготавливают благодаря пасеке.
Конфликт между «Уральской пчелкой» и «Газпромом» вспыхнул в январе 2024 года. «Газпром трансгаз Екатеринбург» требовал от Каркачевой убрать улья с участка, которые стоят вблизи газопровода, однако юристы экокомплекса утверждали, что нарушений нет, так как пасека находится в 120 метрах от газопровода и не нарушает свод правил эксплуатации оборудования.
В конце августа на заседании суда «Газпром» отказал владелице в мировом соглашении. Кроме этого, компания затянула сроки проведения экспертизы для поиска нарушений в расположении ульев и других строений относительно газопровода. После череды неудач единомышленники Каркачевой создали петицию с целью сохранения экокомплекса. Ее подписали 800 человек.
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