Первому губернатору ХМАО предложили баллотироваться в депутаты

Первому губернатору ХМАО Александр Филипенко (в центре) сделали предложение о продолжении карьеры Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Первому губернатору ХМАО Александру Филипенко предложили баллотироваться в окружную думу в 2021 году. Об этом URA.RU сообщил депутат Госдумы Евгений Марков.

«Александр Васильевич после ухода с работы в Счетной палате РФ находится на заслуженном отдыхе. А представьте, какой у него гигантский опыт и знание Ханты-Мансийского округа? Своим предложением я хочу дать толчок дискуссии на этот счет, чтобы основные политические силы сделали какие-то выводы в предстоящем политическом цикле», — заявил Марков. Он добавил, что поддерживает связь с первым губернатором ХМАО, но пока не обсуждал с ним возможность выдвижения в региональный парламент.

Связаться с самим Александром Филипенко URA.RU не удалось. В распоряжении агентства нет его номера телефона. Его сын Василий Филипенко, действующий депутат думы ХМАО, не ответил на телефонный звонок. Источник URA.RU, знакомый с семьей первого главы региона считает, что при желании у Филипенко не будет проблем с прохождением в думу ХМАО. «Он пользуется большим уважением югорчан. Поэтому с легкостью может стать окружным депутатом. Вопрос в его желании», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что первый губернатор ХМАО в канун 90-летнего юбилея региона записал видеообращение к югорчанам с предложением запустить народный проект по летописи округа. Александр Филипенко является одним из российских политических долгожителей, он руководил регионом с 1991 по 2010 год.