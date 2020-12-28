Ройзман раскритиковал соцполитику в отношении пенсионеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман раскритиковал социальную политику СССР и России в отношении пенсионеров. По его мнению, власти всегда расплачивались с пожилыми людьми лишь «знаками внимания» вместо реальной помощи.

В качестве примера Ройзман привел историю 65-летней жительницы из Екатеринбурга. Она всю жизнь проработала на заводе «Уралкабель», а на пенсии столкнулась с проблемой при оформлении звания «Ветеран труда». Экс-мэра попросили помочь ей. Когда он спросил ее, зачем ей так нужно звание, пенсионерка начала говорить о льготах при оплате ЖКХ. Однако позже женщина расплакалась и призналась, что у нее нет зубов и звание поможет бесплатно сделать их.

«Люди, которые прожили большую жизнь в России, относятся с почтением к знакам внимания государства. Но вместо реальной жизни государство расплачивалось знаками внимания. Платили величием — ну зубов нету, ну ты же получил величие — Гагарин в космос летал, столько оружия было, нас все боялись. Так с тобой рассчитались за зубы, за подорванное здоровье. Это вызывает раздражение пенсионеров. Люди понимают, что они отработанный материал, что их бросили», — заявил Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы».