Соперники экс-мэра Екатеринбурга готовятся к торгу с новым главой

Константин Киселев может возглавить МАУ «Город» — оплот пиар-блока мэрии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты гордумы Екатеринбурга, добивавшиеся отставки экс-мэра Александра Высокинского, нацелились на еще один городской актив и готовятся к переговорам с врио мэра Алексеем Орловым. Депутат от партии «Яблоко», спарринг-партнер губернатора Евгения Куйвашева на выборах 2017 года Константин Киселев может возглавить МАУ «Город», сообщают источники URA.RU в городских структурах власти.

МАУ «Город» — структура, появившаяся при вице-мэре Екатерине Куземке. Через нее городские власти заключают контракты со СМИ. Кроме того, МАУ выпускает муниципальную газету и сувенирную продукцию. Ранее Киселев последовательно критиковал работу пиар-блока мэрии и, в частности, МАУ «Город».

«Киселев не против стать директором МАУ „Город“ и уже обсудил это в узком депутатском кругу. Возможно, в январе-начале февраля с этим вопросом на Орлова выйдет [спикер думы, соратник Киселева Игорь] Володин. Пока к новому мэру присматриваются, ищут подходы», — поделился источник. По словам другого источника в думе, трудоустройство депутатов из прогубернаторской фракции, выступавших против Высокинского, в городские предприятия рассматривается руководством гордумы как залог лояльности Орлову (спикер думы Игорь Володин категорически это отрицает).

В администрации отмечают, что с назначением Орлова мэрия стала центром приятия всех решений. «Поэтому депутаты не могут вступать в какие-либо торги с новым главой и что-то от него требовать. К тому же у Киселева банально нет опыта, чтобы руководить таким активом, как МАУ „Город“», — сказал статусный чиновник.

«А как же [назначение в] парк Маяковского? А „Водоканал“? А вывоз мусора? А замглавы по связям с общественностью? А переход в „Единую Россию“ и ЛДПР одновременно? Вы уж весь список огласите», — заявил URA.RU Киселев, вспоминая, что ранее источники агентства сообщали, что, помимо МАУ «Город», депутат претендует на пост директора ЦПКиО им. Маяковского. С конца 2019 года им управляет Екатерина Кейльман, которая еще не завершила реформы в парке.

Александр Высокинский покинут пост мэра 22 декабря. Считается, что одной из причин его конфликта с гордумой стал отказ отдавать депутатам муниципальные активы.