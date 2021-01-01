Россияне начнут получать уведомления о размере будущей пенсии

С 2021 года россияне старше 45 лет начнут получать уведомления о размере будущих пенсий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.
«Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно — к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости», — цитирует сообщение «Российская газета».
Отмечается, что уведомления будут автоматически приходить через портал gosuslugi.ru раз в три года. В них будет содержаться информация о полученных отчислениях, указан размер пенсии по старости, условия и срок ее получения. По словам заместителя министра труда и социальной защиты, статс-секретаря Андрея Пудова, уведомления помогут людям лучше понять свои перспективы по размеру пенсии.
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