01 января 2021

Россияне начнут получать уведомления о размере будущей пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Минтруд начнет рассылать уведомления о будущей пенсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 2021 года россияне старше 45 лет начнут получать уведомления о размере будущих пенсий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.

«Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно — к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости», — цитирует сообщение «Российская газета».

Отмечается, что уведомления будут автоматически приходить через портал gosuslugi.ru раз в три года. В них будет содержаться информация о полученных отчислениях, указан размер пенсии по старости, условия и срок ее получения. По словам заместителя министра труда и социальной защиты, статс-секретаря Андрея Пудова, уведомления помогут людям лучше понять свои перспективы по размеру пенсии.

Ранее «Царьград» передавал, что жители России оказались не в восторге от такой перспективы. Многие после пенсионной реформы, увеличивающей возраст выхода на пенсию с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин, посчитали данный шаг Минтруда издевательством и «нечеловеческой жестокостью».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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