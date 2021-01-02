Законопроект о дистанционном обучении в России, вероятно, примут весной этого года. Такая информация поступила от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
«Этот закон будет регулировать дистанционное обучение только на случай форс-мажорных обстоятельств, жесткого карантина, пандемии», — внесла ясность Матвиенко. Ее цитирует «Комсомольская правда».
Принятие закона об обучении детей дома осложняется тем, что это противоречит нормам СанПиНа. Кроме того, российский министр образования Валерий Фальков в конце декабря 2020 года публично признал, что удаленное обучение проигрывает очному по качеству. Однако в условиях пандемии является все же вынужденной мерой.
В большом списке законов, касающихся образования, которые Госдума РФ рассмотрит в 2021 году, значится не только доработка проекта дистанционного обучения. Представители законодательного органа также уделят внимание повышению зарплат педагогам, сообщает «Ридус».
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