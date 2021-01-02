Госдума узаконит дистанционное обучение в России. Срок и условие

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Дистанционное обучение нужно только в случае форс-мажора, отмечает Валентина Матвиенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Проблемы дистанционного обучения в России

Законопроект о дистанционном обучении в России, вероятно, примут весной этого года. Такая информация поступила от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Этот закон будет регулировать дистанционное обучение только на случай форс-мажорных обстоятельств, жесткого карантина, пандемии», — внесла ясность Матвиенко. Ее цитирует «Комсомольская правда».

Принятие закона об обучении детей дома осложняется тем, что это противоречит нормам СанПиНа. Кроме того, российский министр образования Валерий Фальков в конце декабря 2020 года публично признал, что удаленное обучение проигрывает очному по качеству. Однако в условиях пандемии является все же вынужденной мерой.

В большом списке законов, касающихся образования, которые Госдума РФ рассмотрит в 2021 году, значится не только доработка проекта дистанционного обучения. Представители законодательного органа также уделят внимание повышению зарплат педагогам, сообщает «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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