Песков ответил на слухи о спорах между башнями Кремля

В администрации президента всегда идут горячие споры, рассказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В администрации президента России нет войны между «башнями Кремля». Однако между отделами ведутся рабочие споры. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Существуют споры — жаркие, жесткие споры, существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту, какие нужно элементы предложить. Эти споры есть, но это никоим образом не является войной башен», — заявил Песков в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву.

Суждение о «борьбе башен» является преувеличением, отметил Песков. По его словам, финальную точку в спорах, помимо президента РФ, может поставить глава администрации. Кроме того, существует совещательный формат, а каждый, кто занимается тем или иным направлением, может изложить свое мнение главе государства.

Telegram-каналы, распространяющие такую информацию, пресс-секретарь главы государства назвал «сливными бачками». Такой формат распространения информации не получил популярности в англоязычном мире, однако полюбился на постсоветском пространстве, добавил представитель президента. В Кремле telegram-каналы не читают, заключил он.

До этого Песков заявил, что неоднократно сталкивался с жесткой критикой со стороны Путина. По словам пресс-секретаря президента, в такие моменты у него пропадает желание жить.