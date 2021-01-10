Челябинск накроет недельный снегопад

Снег будет идти целую неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области снегопад продолжится в течение ближайшей недели. Об этом сообщают синоптики сайта «Гисметео».

«С 11 по 16 января на территории Челябинской области ожидаются снегопады. Температура воздуха будет понижаться и к 14 января составит 25 градусов мороза днем и 31 градус ниже нуля ночью», — уточнили синоптики сайта «Гисметео». К выходным столбик термометра поднимется до комфортных зимних 8-10 градусов мороза днем и 12-16 градусов ниже нуля ночью.

В целом за неделю вероятно выпадение 10-15 сантиметров снега. Из-за ветра скоростью 7-10 метров в секунду возможны метели и гололедица. Атмосферное давление будет повышаться и к 14 января составит 756 мм ртутного столба, а затем снова начнет падать. Это может привести к плохому самочувствию метеочувствительных людей.