Часть школьников перешла на очное обучение
Некоторых школьников вернули с дистанционного обучения — развитием Кургана займется тюменская организация — назначен новый глава курганского отделения полиции — чиновники предстанут перед судом. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 12 января — в обзоре URA.RU:
Часть школьников вернулись за парты
- С 11 января школьники области вернулись в учебные заведения. Однако ученики 5-8 классов Кургана и Шадринска пока останутся на онлайн-обучении.
Тюменцы будут развивать Курган
- Стратегию развития Кургана до 2035 года будет разрабатывать тюменская экспертная организация «Развитие и осторожность». Об этом заявила директор городского департамента экономического развития Ульяна Иванова.
Назначен новый начальник ОВД
- Начальником межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский» назначен Дмитрий Абраменко, который ранее занимал пост замначальника Центрального отдела полиции УМВД России по Твери.
Чиновников будут судить за коррупцию
- Региональный прокурор Андрей Назаров утвердил обвинительное заключение в отношении экс-первого замгубернатора Сергея Пугина и двух бывших руководителей Шадринского района. По версии следователей, Пугин получил четыре взятки. За это ему грозит до 18 лет колонии.
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