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Самое актуальное в Курганской области на 12 января. Некоторые школьники останутся на дистанционном обучении, чиновников будут судить за взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Часть школьников перешла на очное обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторых школьников вернули с дистанционного обучения — развитием Кургана займется тюменская организация — назначен новый глава курганского отделения полиции — чиновники предстанут перед судом. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 12 января — в обзоре URA.RU:

Часть школьников вернулись за парты

  • С 11 января школьники области вернулись в учебные заведения. Однако ученики 5-8 классов Кургана и Шадринска пока останутся на онлайн-обучении.

Тюменцы будут развивать Курган

  • Стратегию развития Кургана до 2035 года будет разрабатывать тюменская экспертная организация «Развитие и осторожность». Об этом заявила директор городского департамента экономического развития Ульяна Иванова.

Назначен новый начальник ОВД

  • Начальником межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский» назначен Дмитрий Абраменко, который ранее занимал пост замначальника Центрального отдела полиции УМВД России по Твери.

Чиновников будут судить за коррупцию

  • Региональный прокурор Андрей Назаров утвердил обвинительное заключение в отношении экс-первого замгубернатора Сергея Пугина и двух бывших руководителей Шадринского района. По версии следователей, Пугин получил четыре взятки. За это ему грозит до 18 лет колонии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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