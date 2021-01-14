Уфимец получил восемь лет за убийство подозреваемого в педофилии

Владимир Санкин приговорен к восьми годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Уфы Владимир Санкин получил наказание в виде лишения свободы за убийство педофила. Калининский районный суд приговорил его к восьми годами заключения.

Синкин до смерти забил другого жителя Уфы, Владимира Зайцева, которого заподозрил в педофилии. За помощью к мужчине обратился несовершеннолетний, рассказавший, что с ним и его другом совершили сексуальные действия насильственного характера. Между мужчинами завязалась драка, Зайцев погиб, Санкин пришел в полицию с повинной. Сам Зайцев имел три судимости и находился под административным надзором. В частности, ему запрещалось находиться вблизи мест массового скопления детей.

«Суд вынес приговор 34-летнему Санкину — восемь лет колонии строго режима. 16 декабря 2020 года коллегия присяжных признала его виновным в смерти 54-летнего педофила Владимира Зайцева», — пишет telegram-канал «Честный детектив». При этом Санкина оправдали по делу о разбое — до этого следствие считало, что он похитил у погибшего деньги.

Дело Санкина получило широкий резонанс. В интернете появлялась петиция с требованием освободить его. Сам осужденный просил рассматривать его дело судом присяжных, которые и вынесли обвинительное заключение.