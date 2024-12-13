Врач назвала самый полезный продукт для здоровья кишечника

Печеные яблоки и шампиньоны оказывают положительное влияние на здоровье толстого кишечника, сообщила врач-терапевт и диетолог из «СМ-Клиника» Елена Устинова. Специалист подчеркивает, что эти продукты являются одними из самых полезных.
«Пектин способствует выведению из организма вредных веществ, улучшает работу кишечника и помогает в борьбе с запорами. К тому же печеные яблоки обладают сорбирующими свойствами и могут косвенно способствовать снижению веса... Грибная клетчатка действует как сорбент, поглощая вредные вещества и выводя их из организма», — отметила Устинова в разговоре с «Газетой.Ru».
По словам диетолога, во время запекания яблок повышается уровень пектина, который является растворимой клетчаткой. Этот компонент способствует поддержанию здоровья воспаленного кишечника и стимулирует его перистальтическую активность. Также Устинова подчеркнула, что шампиньоны считаются отличным выбором для тех, кто стремится снизить вес, поскольку они практически не содержат калорий и способствуют поддержанию баланса микрофлоры кишечника.
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