Конгресс США объявил импичмент президенту Дональду Трампу Фото: depositphotos.com

ФСИН задержит Навального — Конгресс США высказал недоверие Трампу — глава правительства РФ заявил о постоянной удаленной работе для россиян — в Норвегии после приема вакцины Pfizer умерли пациенты — аренду жилья будут контролировать — Европейский суд рассмотрит жалобу Украины. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 14 января — в обзоре URA.RU:

Силовики намерены задержать Навального

Федеральная служба исполнения наказаний задержит блогера Алексея Навального как только он прибудет в Россию. Об этом заявили представители ведомства.

По постановлению ведомства, Навальный с 29 декабря находится в федеральном розыске, после того как он перестал отмечаться в инспекции.

В то же время Следственный комитет России отказался проводить проверку по факту возможного отравления Навального сотрудниками спецслужб.

В США объявили импичмент Трампу

Члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали за импичмент действующего президента США Дональда Трампа за подстрекательство к мятежу.

После прививки вакциной Pfizer умерли люди

В Норвегии после приема вакцины Pfizer скончались 23 человека. Все погибшие пациенты были старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.

Налоги в России не будут снижать

В России нет поводов для снижения налогов для граждан, так как, в частности, налоговая нагрузка не является запредельной. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Россияне смогут постоянно работать удаленно

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин планирует сохранить для россиян возможность работать удаленно. Об этом премьер-министр заявил на Гайдаровском форуме.

В ГД предложили проиндексировать налоговые вычеты и отменить ОГЭ

Размер социального налогового вычета в РФ должен быть увеличен более чем в два раза. Соответствующее предложение фракция «Справедливая Россия» направила в правительство.

Также в Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ. Этот вопрос будет рассмотрен на весенней сессии ГД. Об этом сообщил зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

Аренду жилья будут жестче контролировать

В России усилят контроль за арендой жилья. В частности, будет создан реестр наймодателей. Соответствующий законопроект будет внесен Минстроем в Госдуму до конца 2021 года.

Экономисты заявили о маленьких выплатах для будущих пенсионеров

По мнению экспертов, из-за дефицита денег в Пенсионном фонде россияне, родившиеся после 1972 года, не смогут рассчитывать на большую пенсию.

Финансовые организации обяжут реагировать на запросы граждан

Банки и другие финансовые организации на законодательном уровне обяжут отвечать на письма и жалобы россиян в течение двух недель.

Европейский суд рассмотрит иск против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит жалобу Украины по поводу Крыма. При этом суд отклонил вопрос о законности присоединения Крыма к России.

Завершается следствие по делу Фургала

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может завершиться 15 января. По словам адвокатов Фургала, ему будут предъявлены окончательные обвинения, и стороны начнут знакомиться с материалами дела.