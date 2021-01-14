ФСИН задержит Навального — Конгресс США высказал недоверие Трампу — глава правительства РФ заявил о постоянной удаленной работе для россиян — в Норвегии после приема вакцины Pfizer умерли пациенты — аренду жилья будут контролировать — Европейский суд рассмотрит жалобу Украины. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 14 января — в обзоре URA.RU:
Силовики намерены задержать Навального
- Федеральная служба исполнения наказаний задержит блогера Алексея Навального как только он прибудет в Россию. Об этом заявили представители ведомства.
- По постановлению ведомства, Навальный с 29 декабря находится в федеральном розыске, после того как он перестал отмечаться в инспекции.
- В то же время Следственный комитет России отказался проводить проверку по факту возможного отравления Навального сотрудниками спецслужб.
В США объявили импичмент Трампу
- Члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали за импичмент действующего президента США Дональда Трампа за подстрекательство к мятежу.
После прививки вакциной Pfizer умерли люди
- В Норвегии после приема вакцины Pfizer скончались 23 человека. Все погибшие пациенты были старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.
Налоги в России не будут снижать
- В России нет поводов для снижения налогов для граждан, так как, в частности, налоговая нагрузка не является запредельной. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Россияне смогут постоянно работать удаленно
- Председатель правительства РФ Михаил Мишустин планирует сохранить для россиян возможность работать удаленно. Об этом премьер-министр заявил на Гайдаровском форуме.
В ГД предложили проиндексировать налоговые вычеты и отменить ОГЭ
- Размер социального налогового вычета в РФ должен быть увеличен более чем в два раза. Соответствующее предложение фракция «Справедливая Россия» направила в правительство.
- Также в Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ. Этот вопрос будет рассмотрен на весенней сессии ГД. Об этом сообщил зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев.
Аренду жилья будут жестче контролировать
- В России усилят контроль за арендой жилья. В частности, будет создан реестр наймодателей. Соответствующий законопроект будет внесен Минстроем в Госдуму до конца 2021 года.
Экономисты заявили о маленьких выплатах для будущих пенсионеров
- По мнению экспертов, из-за дефицита денег в Пенсионном фонде россияне, родившиеся после 1972 года, не смогут рассчитывать на большую пенсию.
Финансовые организации обяжут реагировать на запросы граждан
- Банки и другие финансовые организации на законодательном уровне обяжут отвечать на письма и жалобы россиян в течение двух недель.
Европейский суд рассмотрит иск против России
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит жалобу Украины по поводу Крыма. При этом суд отклонил вопрос о законности присоединения Крыма к России.
Завершается следствие по делу Фургала
- Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может завершиться 15 января. По словам адвокатов Фургала, ему будут предъявлены окончательные обвинения, и стороны начнут знакомиться с материалами дела.
Подписывайтесь на URA.RU в