Аэропорт Шереметьево затопило. Видео

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Потоки воды обрушили потолок в помещениях аэропорта (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В московском аэропорту Шереметьево случился потоп. Из-за воды обрушились потолки в ряде помещений.

«[В Шереметьево] внезапный и всеобъемлющий потоп», — пишет Baza. Вода, по данным издания, затопила несколько помещений аэропорта. В некоторых из них обрушился потолок. О причинах потопа пока не сообщается.

URA.RU не удалось получить комментарий в пресс-службе Шереметьво. По имеющимся в распоряжении редакции телефонам никто не взял трубку.

Ранее потоп произошел в аэропорту Челябинска. При этом самолеты вылетали и прилетали в обычном режиме. В апреле 2018 года вода полилась на пассажиров аэропорта Домодедово — у здания прохудилась крыша.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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