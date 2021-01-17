В московском аэропорту Шереметьево случился потоп. Из-за воды обрушились потолки в ряде помещений.
«[В Шереметьево] внезапный и всеобъемлющий потоп», — пишет Baza. Вода, по данным издания, затопила несколько помещений аэропорта. В некоторых из них обрушился потолок. О причинах потопа пока не сообщается.
URA.RU не удалось получить комментарий в пресс-службе Шереметьво. По имеющимся в распоряжении редакции телефонам никто не взял трубку.
Ранее потоп произошел в аэропорту Челябинска. При этом самолеты вылетали и прилетали в обычном режиме. В апреле 2018 года вода полилась на пассажиров аэропорта Домодедово — у здания прохудилась крыша.
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