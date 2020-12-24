24 декабря 2020

Аэропорт Челябинска затопило

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт челябинск
Аэропорт Челябинска продолжает работать в штатном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В международном аэропорту Челябинска имени Игоря Курчатова случился потоп. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

«В здании аэропорта произошел потоп. Аэропорт работал и работает в штатном режиме, рейсы не задерживались. В настоящее время выясняются причины произошедшего», — заявили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Челябинска знаменит в народе названием «Игорь». В конце 2019 года рабочие не успели закончить монтаж букв на новом терминале, из-за чего аэропорт стал героем мемов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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