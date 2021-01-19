19 января 2021
18 января 2021

Самое актуальное в ЯНАО на 20 января. Путин поручил внести ямальский поселок в план развития Арктики, на улицах Лабытнанги установят освещение

© Служба новостей «URA.RU»
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Лабытнанги
Суд заставил власти Лабытнанги провести освещение на некоторых участках дорог Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ямальский поселок войдет в план развития Арктики — ледовые городки будут проверять — ученые займутся изучением климата Ямала — в Лабытнанги установят освещение после решения суда. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 20 января — в обзоре URA.RU:

Поселок Сабетта включен в газохимический кластер

  • Президент РФ Владимир Путин поручил включить новый газохимический кластер в поселке Сабетта в план развития Арктики. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

Ледовые городки будут проверять на готовность

  • Следующей зимой горки и ледовые городки будут проверять на соответствие техрегламенту и наличие документации. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. Поводом послужил тот факт, что в Ямальском районе до сих пор не построили ледовый городок.

Ученые займутся нетипичными для Ямала растениями

  • Растения, которые начали появляться на Ямале из-за изменения климата, могут уничтожить местные экосистемы и традиционное хозяйство. По сообщению Научного центра изучения Арктики (НЦИА), ареал произрастания опасного растения «борщевик Сосновского» уже достиг районов Сеяхи и Мыса Каменного.

В Новом Уренгое назначен новый чиновник

  • Начальником территориального управления администрации Нового Уренгоя по Коротчаево стала Юлия Гарибова. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.

Чиновники проиграли суд прокуратуре

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© Служба новостей «URA.RU»
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