Суд заставил власти Лабытнанги провести освещение на некоторых участках дорог
Ямальский поселок войдет в план развития Арктики — ледовые городки будут проверять — ученые займутся изучением климата Ямала — в Лабытнанги установят освещение после решения суда. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 20 января — в обзоре URA.RU:
Поселок Сабетта включен в газохимический кластер
- Президент РФ Владимир Путин поручил включить новый газохимический кластер в поселке Сабетта в план развития Арктики. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.
Ледовые городки будут проверять на готовность
- Следующей зимой горки и ледовые городки будут проверять на соответствие техрегламенту и наличие документации. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. Поводом послужил тот факт, что в Ямальском районе до сих пор не построили ледовый городок.
Ученые займутся нетипичными для Ямала растениями
- Растения, которые начали появляться на Ямале из-за изменения климата, могут уничтожить местные экосистемы и традиционное хозяйство. По сообщению Научного центра изучения Арктики (НЦИА), ареал произрастания опасного растения «борщевик Сосновского» уже достиг районов Сеяхи и Мыса Каменного.
В Новом Уренгое назначен новый чиновник
- Начальником территориального управления администрации Нового Уренгоя по Коротчаево стала Юлия Гарибова. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.
Чиновники проиграли суд прокуратуре
- Администрация Лабытнанги проиграла суд с прокуратурой — теперь мэрия должна установить освещение на улицах города. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.
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