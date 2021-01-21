Комик Ваня Усович рассказал, как ему помог Юрий Дудь

Комик Ваня Усович признался, что участие в youtube-шоу помогло ему стал более популярным Фото: Instagram, vanya.usovich

Новую волну популярности комику Ване Усовичу принесли участие в youtube-шоу «Что было дальше» (ЧБД) и интервью Юрию Дудю. Об этом сам юморист рассказал на подкасте Славы Комиссаренко «Время от времени».

После выпусков этих программ число подписчиков Усовича в социальных сетях выросло в несколько раз. Комиссаренко предположил, что медийность комика в интернете способствовала его признанию зрителями. «Хочется верить. Наверно, да», — согласился Усович.

Комик подчеркнул, что шоу «Что было дальше» и интервью Дудю вышли на YouTube практически в одно время. Поэтому непонятно, какая программа дала больший прирост аудитории. «Я не проследил, что больше дало. Будто все в сумме было. Кто-то посмотрел „Что было дальше“ — за счет этого посмотрели меня у Дудя. Кто-то посмотрел Дудя — увидели меня в „Что было дальше“. По итогу примерно одинаково», — признался Усович.

Одним из последних гостей шоу «Что было дальше» стал актер Антон Лапенко. Во время программы он заставил отжиматься ведущего Нурлана Сабурова, потому что тот произнес нецензурное слово.

В прошлом году «ВДудь» стал youtube-каналом года. А его ведущий Юрий Дудь набрал 2% в рейтинге журналистов — столько же, сколько Алексей Пивоваров, Ольга Скабеева и Владимир Познер, пишет «Национальная служба новостей».

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