Повышение ставок утилизационного сбора приведет к росту цен на транспортные средства и, как следствие, ограничит выбор автомобилей для россиян. Такой прогноз URA.RU сделал автоэксперт Вячеслав Субботин.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в первом квартале 2021 года вырастут ставки утильсбора, пишет «Национальная служба новостей». Это может привести к резкому росту цен на авто и дефициту иномарок. Субботин добавил, что также это скажется на работе автодилеров. «Когда цены растут, люди понимают, что какие-то марки им не по карману, начинают свои требования занижать. Берут из сегмента доступных автомобилей. <…> Возможно, авторынок сузится, не будут продавать в тех объемах, в которых раньше продавали. Будут предлагать более дешевые комплектации», — прогнозирует автоэксперт.
Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук обратил внимание, что стоимость автомобилей в стране повышается постоянно и сложно спрогнозировать новые цены на машины после роста ставок утильсбора. «Практически каждый месяц растут цены, в общей картине это подорожание [из-за утильсбора] незаметно. Сегодня смотрел цены на популярные марки машин: у них нет конкретных цен на каждый автомобиль. Пишут „цена по запросу“, потому что она может за неделю несколько раз меняться», — сказал URA.RU Форманчук.
Ранее аналитики выяснили, что за 2020 год количество реализованных автомобилей с пробегом возросло на 2% по сравнению с 2019 годом. Тогда автоэксперты предрекли российскому рынку дефицит машин с пробегом из-за повышенного спроса на них, пишет агентство Nation News.
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