Лукашенко сравнил протесты в Беларуси с развалом СССР

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Александр Лукашенко считает 2021 год определяющим для Белоруси Фото: MAXIM GUCHEK / POOL EPA

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна переживает события, сравнимые с распадом СССР. Об этом глава государства сказал на Всебелорусском народном собрании.

«Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями», — приводит ТАСС слова Лукашенко.

Президент считает, что Беларусь атаковали и попытались устроить революцию по принципу «блицкрига». Оппозиция, по заверению главы государства, хотела, чтобы страна аннулировала союз с Россией, вышла из Таможенного союза, ОДКБ и прочих образований, где РФ доминирует. Лукашенко подчеркнул — 2021 год станет решающим для Беларуси.

11 февраля стало известно, что Лукашенко хочет получить от России 3 млрд долларов. Президент также назвал Россию главным стратегическим союзником Беларуси, пишет агентство Nation news. При этом Россия солидарна с белорусами, которые выступают за развитие своей страны, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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