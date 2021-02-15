Миллер: подключение домов к газу может резко подешеветь

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Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, портрет, миллер алексей
Алексей Миллер подчеркнул, что для снижения стоимости газификации нужно создать единого оператора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Передача полномочий по газификации регионов единому оператору позволит существенно снизить стоимость подключения домов к газу. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Введение единого оператора газификации позволит снизить стоимость финального подключения домовладений к газу на 30%», — приводит слова Миллера РБК. Глава «Газпрома» отметил, что компания планирует до 2025 года направить на газификацию регионов порядка 526 миллиардов рублей. Еще 354 миллиарда понадобится на внутрипоселковые газопроводы и доведение газа до потребителя. Однако, в случае появления единого оператора, эта сумма снизится до 220 миллиардов, подчеркнул топ-менеджер.

Миллер отметил, что сейчас полностью газом обеспечены только 11 регионов страны. Компания планирует за пять лет увеличить количество этих регионов до 35. В этом случае, по словам главы «Газпрома», потребление газа в России вырастет на 18,6 кубометров в год. Ранее замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин рассказал, за счет чего можно снизить стоимость газификации в стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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