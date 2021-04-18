В Перми разрешился скандал со стройкой гостиницы РЖД в лесу

Для гостиницы «РЖД» в Перми подыскали новое место Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «РЖД» выбрала новый участок под строительство в Перми гостиницы для своих сотрудников. Предполагается, что локация объекта сохранится — он расположится недалеко от Дворца культуры железнодорожников (ДКЖ), но будет построен на другой площадке. Об этом договорились краевые власти и руководство СвЖД. Видео размещено на странице Instagram губернатора Дмитрия Махонина.

«Мы определили альтернативное место [для гостиницы], оно находится по соседству с Дворцом культуры железнодорожников, обеспечивая максимальное сохранение тех [зеленых] насаждений, которые там присутствуют», — сказал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. Он заверил, что перед началом строительства объекта, «будет проведена дендрологическая экспертиза».

В свою очередь губернатор Дмирий Махонин заявил, что если в ходе строительства потребуется убрать старые деревья, то будет компенсационная высадка новых «более ценных культур». По словам Махонина, на первом этаже гостиницы предполагается также разместить обучающие классы для детей. Кроме того, губернатор заявил о планах РЖД реконструировать «в среднесрочной перспективе» стадион «Локомотив», который расположен неподалеку от ДКЖ.

URA.RU писало, что планы РЖД построить в Черняевском лесу гостиницу вызвали недовольство горожан. Они заявляли о намерении выйти на митинг в защиту леса.