С 1 июля в России будут доступны диспансеризация и профосмотры. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 22 апреля, — 503-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 407-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано 144,2 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,5 млн). Второе место заняла Индия (15,9 млн), третье — Бразилия (14 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,3 млн).

Вакцина и лекарство

Все россияне должны пройти вакцинацию от коронавируса, поскольку альтернативой прививке является заражение новой инфекцией с непредсказуемыми для организма последствиями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Карантинные меры в России могут снять уже осенью, если вакцинация в стране будет проходить активно. Об этом заявила спикер СовФеда Валентина Матвиенко.

Коронавирус в России и в мире

В связи с потеплением в России ожидается рост числа заболевших коронавирусом, заявил экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он предупредил, что это нельзя называть волнами, так как это просто эпидпроцесс.

Президент рассказал, как страна будет жить после коронавируса. В свое ежегодное послание Федеральному Собранию 21 апреля глава государства включил три уникальных пункта, которые отразятся на материальном положении россиян.

Что говорят врачи и ученые

Появление коллективного иммунитета к коронавирусу к осени в России возможно, если сохранится нарастающий темп производства вакцины. Об этом заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Проведение диспансеризации и профилактических осмотров всех групп населения будет восстановлено в России не позднее 1 июля. Также рассматривается возможность расширения второго этапа диспансеризации, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.