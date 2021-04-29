29 апреля 2021

На майские праздники закроют один из главных выездов из Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог в рамках национального проекта. Курган, ковш экскаватора, ремонт дороги, дорожная техника
Движение по Бродовскому тракту будет ограничено из-за проведения ремонта Фото:

В Перми с 6 до 11 мая будет перекрыто движение по Бродовскому тракту. Это связано с проведением ремонта улицы Героев Хасана, которая примыкает к магистрали, информирует пресс-служба администрации города на своем сайте.

«В связи с устройством новой дорожной одежды с полуночи 6 мая до 6 утра 11 мая будет временно прекращено движение всех видов транспорта по проезжей части Бродовского тракта перед перекрестком с улицей Героев Хасана», — сообщает пресс-служба на сайте мэрии.

Расширение улицы Героев Хасана на участке от улицы Хлебозаводской до Васильева началось в 2019 году. Власти города обещают завершить все работы к осени.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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