На майские праздники закроют один из главных выездов из Перми

Движение по Бродовскому тракту будет ограничено из-за проведения ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми с 6 до 11 мая будет перекрыто движение по Бродовскому тракту. Это связано с проведением ремонта улицы Героев Хасана, которая примыкает к магистрали, информирует пресс-служба администрации города на своем сайте.

«В связи с устройством новой дорожной одежды с полуночи 6 мая до 6 утра 11 мая будет временно прекращено движение всех видов транспорта по проезжей части Бродовского тракта перед перекрестком с улицей Героев Хасана», — сообщает пресс-служба на сайте мэрии.

Расширение улицы Героев Хасана на участке от улицы Хлебозаводской до Васильева началось в 2019 году. Власти города обещают завершить все работы к осени.