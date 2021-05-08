Аналитик раскрыл, что будет с банковскими вкладами россиян

В банках вырастут ставки на долгосрочные вклады россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Во второй половине года ставки по депозитам будут выше инфляции. Об этом сообщила вице-президент, старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody’s Ольга Ульянова.

«В ближайшие месяцы рост депозитных ставок продолжится, причем основное повышение придется на долгосрочные вклады. По накопительным счетам у банков больше гибкости, поскольку клиенты привязаны к банкам из-за продуктов и услуг (например, по зарплатным картам, — прим. URA.RU)», — приводит ее слова «Российская газета».

Ранее сообщалось, что некоторые российские банки уже увеличивают ставки по вкладам. В мае это сделает треть финансовых организаций из списка топ-30, включая «Сбербанк» и «Альфа-банк». Экономист Сергей Григорян предупреждает, что потерять деньги россияне могут в проблемном банке, если их количество выше застрахованной суммы в 1,4 млн рублей. Это касается и наличия разных счетов в одной кредитной организации, передает «Национальная служба новостей».