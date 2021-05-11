В Магнитогорске суд вынес решение по делу об убийстве журналиста

Суд огласил приговор убийце магнитогорского журналиста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска (Челябинская область) определился с судьбой убийцы журналиста Михаила Скуридина. Мужчина приговорен к ограничению свободы сроком на год и десять месяцев, но освобожден от назначенного наказания, указано на сайте суда

«Данилов С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч 1 ст 109 УК РФ („причинение смерти по неосторожности“) и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год десять месяцев […] На основании ст 78 УК РФ, п 3 ч 1 ст 24, ч 8 ст 302 УПК РФ Данилов С. освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — говорится в решении суда.

Указано также, что Данилову было зачтено время, которое он провел под стражей и домашним арестом из расчета один день содержания под стражей, домашнего ареста за два дня ограничения свободы. В пользу потерпевших по делу с него взыскан один миллион рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Нападение на журналиста «Магнитогорского металла» Михаила Скуридина было совершено в марте 2019 года. Впоследствии Скуридин скончался от полученных ранений. Нападавшего задержали спустя полгода, им оказался ранее не судимый житель Магнитогорска. Своей вины в смерти журналиста он не признал.