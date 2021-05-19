Мировые цены на нефть рухнули

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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефть, добыча нефти, нефтяная вышка
Марки нефти подешевели почти на 5% Фото:

Мировые цены на нефть ускорили падение вечером 19 мая. По данным торгов на бирже, сырье американской марки WTI подешевело более, чем на 5%.

«Июньские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,07%, составив 62,17 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,51% — до 65,61 доллара за баррель», — приводит RT данные торгов.

Давление на нефтяной рынок оказал доклад министерства энергетики США, который показал неожиданный рост запасов нефти в стране. Также на падение цен сказались опасения о наращивании добычи сырья Ираном.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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