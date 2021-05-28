Синоптики рассказали, когда в Пермский край вернется жара

Жаркая погода вернется в Пермский край лишь к концу недели Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Жара вернется в Пермский край не ранее, чем к концу недели. Ожидается, что потепление начнется в пятницу. Дневная температура воздуха в этот день может повыситься до 23 градусов. Такой прогноз сделали синоптики ГИС-центра Пермского госунивверситета (ПГНИУ).

«Днем в пятницу ожидается малооблачная погода и значительное повышение дневной температуры 18-23 градусов. Потепление продолжится в субботу — ночная температура повысится до 7-12 градусов, дневная — до 26 градусов (в Перми до 25 тепла). В воскресенье по югу края до 27 тепла», — сообщается на сайте ГИС-центра.

Сейчас регион находится во власти Скандинавского антициклона, который принес с собой арктический воздух. Из-за этого в минувшее воскресенье в Прикамье резко похолодало. Самым холодным днем недели окажется понедельник (от 10 до 14 градусов тепла днем).

Ночь на вторник ожидается малооблачной, безветренной и очень холодной, прогнозируют синоптики. Во многих районах края возможны заморозки на почве. Днем во вторник прогнозируется до 19 градусов по всему Пермскому краю и до 17 тепла — в Перми. В среду будет не выше 15 градусов, а в четверг — до 17 градусов тепла.