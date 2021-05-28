В Перми второй раз за год сменился глава гордумы

Обязанности председателя гордумы Перми временно возложены на Наталью Мельник Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермской гордуме второй раз за год сменился руководитель. В связи с больничным, место врио спикера гордумы Дмитрия Малютина заняла его зам Наталья Мельник. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе представительного органа.

«Дмитрий Малютин [находится] на больничном. Обязанности [председателя гордумы Перми] исполняет заместитель спикера Наталья Мельник», — пояснили в гордуме. В минувшую субботу Малютин на своих страницах в соцсетях опубликовал фото, сообщив, что травмировался на футбольном турнире в Москве. «Забивая гол, был остановлен защитником команды противника. А дальше — „упал, очнулся — гипс“», — написал Малютин.

Характер полученной травмы спикер гордумы Перми не уточнил. На звонок корреспондента URA.RU он не ответил. Малютин приступил к обязанностям председателя гордумы в ноябре 2020 года. Это произошло вскоре после того, как прежний спикер был отправлен депутатами в отставку.