Генконсул Германии в Екатеринбурге привился «Спутником V»

Матиас Крузе позаботился о своем здоровье Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Генконсул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V» в городской больнице № 3. Дипломат сообщил URA.RU, что после укола чувствует себя хорошо.

«Все замечательно, это уже моя вторая прививка», — сказал консул. Он отметил, что никаких побочных эффектов после первого компонента не ощутил.

Господин Крузе подчеркнул, что очень высоко оценивает систему вакцинирования в Екатеринбурге. В январе другой дипломат — посол Италии в Москве Паскуале Терраччано — тоже привился российским препаратом. Иностранец признавался, что не испытал после прививки никаких неприятных ощущений.