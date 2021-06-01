01 июня 2021

Генконсул Германии в Екатеринбурге привился «Спутником V»

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Встреча губернатора Тюменской области Александра Моора и консула Германии в Тюмени Матиаса Крузе. Тюмень, крузе матиас
Матиас Крузе позаботился о своем здоровье Фото:
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Коронавирус COVID-19

Генконсул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V» в городской больнице № 3. Дипломат сообщил URA.RU, что после укола чувствует себя хорошо.

«Все замечательно, это уже моя вторая прививка», — сказал консул. Он отметил, что никаких побочных эффектов после первого компонента не ощутил.

Господин Крузе подчеркнул, что очень высоко оценивает систему вакцинирования в Екатеринбурге. В январе другой дипломат — посол Италии в Москве Паскуале Терраччано — тоже привился российским препаратом. Иностранец признавался, что не испытал после прививки никаких неприятных ощущений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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