В Пермском крае оцифруют отрасли здравоохранения и строительства

Новые технологические решения будут внедряться и в сферу здравоохранения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Пермского края назвали приоритетные отрасли, которые пройдут цифровую реформу. По словам вице-премьера правительства края Алексея Черникова, таковыми, в том числе, являются здравоохранение, социальная и строительная сферы. Об опыте внедрения технологических решений в крае Черников рассказал на Петербургском международном экономическом форуме, сообщается на его странице в Instagram.

«Большую ставку мы делаем на развитие РГИС (региональную информсистему) „Умный лес“, которая позволит оцифровать процессы и максимально эффективно отслеживать оборот древесины. Также продолжаем работу над разработкой стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей — здравоохранения, образования, транспорта и логистики, развития городской среды, госуправления, социальной сферы и строительства», — отметил Черников.

Именно эти отрасли, по мнению руководства края, совершат рывок в развитии за счет применения современных технологий. URA.RU рассказывало, что к 2030 году Пермский край подвергнется цифровой трансформации. Сейчас идет разработка данной стратегии. Черников также добавил, что «Цифровая экономика не сосредоточена только в Москве или Санкт-Петербурге». Пример тому — компания «Эр-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ру»), которая сейчас представлена во многих регионах России.