Владимир Селиванов похвастался новой песней на своей странице в Instagram Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

Актер сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов, известный зрителям по роли Вована, анонсировал выход новой песни «Девочка, разгон» и клипа к ней. На своей странице в Instagram он написал, что премьера намечена на конец июня. Участие в съемках клипа приняли супруга Селиванова Виктория и их маленькая дочь.

«Наверное, всю жизнь буду посвящать песни своей семье. Вы представить не можете как я рад, будучи рядом с такой красивой женой, оставаться простым мужчиной в рубашке и жить обычной жизнью. Песня выйдет в конце июня», — поделился новостью со своими подписчиками Селиванов.

Сочинять песни актер известного ситкома начал несколько лет назад. Ранее жена Селиванова стала одной из героиней ролика к его песне «Девочка, качай», а модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина приняла участие в съемках клипа «Вредная привычка».