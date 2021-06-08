08 июня 2021
07 июня 2021

Звезда «Реальных пацанов» анонсировал выход нового клипа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, селиванов владимир, реальные пацаны
Владимир Селиванов похвастался новой песней на своей странице в Instagram Фото:

Актер сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов, известный зрителям по роли Вована, анонсировал выход новой песни «Девочка, разгон» и клипа к ней. На своей странице в Instagram он написал, что премьера намечена на конец июня. Участие в съемках клипа приняли супруга Селиванова Виктория и их маленькая дочь.

«Наверное, всю жизнь буду посвящать песни своей семье. Вы представить не можете как я рад, будучи рядом с такой красивой женой, оставаться простым мужчиной в рубашке и жить обычной жизнью. Песня выйдет в конце июня», — поделился новостью со своими подписчиками Селиванов.

Сочинять песни актер известного ситкома начал несколько лет назад. Ранее жена Селиванова стала одной из героиней ролика к его песне «Девочка, качай», а модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина приняла участие в съемках клипа «Вредная привычка».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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