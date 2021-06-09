В компании Пумпянского раскрыли стоимость объектов Универсиады

Объекты Универсиады в Екатеринбурге должны сдать к 2022 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге, которые возводит «Группа Синара» бизнесмена Дмитрия Пумпянского, обойдутся в 34 млрд рублей. Об этом заявил гендиректор компании Михаил Ходоровский во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«На сегодня по экспертизе вышла цифра порядка 34 миллиардов [рублей]. Не мы определяем цифры. Мы генподрядчик, мы обязаны организовать весь процесс строительства, обеспечить качество и самое сложное — уложиться в срок», — рассказал Ходоровский, уточнив, что названная им сумма не окончательная и еще может измениться.

По словам Ходоровского, почти все объекты, которыми занимается «Синара», прошли экспертизу. Исключением пока являются дорожные сети и медцентр. Также к Универсиаде будут построены общежития на 11 тысяч человек, общественный центр для офисов делегаций и Дворец водных видов спорта на 5,2 тысячи зрителей. Объекты должны сдать к 2022 году.

В середине 2019 года Екатеринбург выиграл заявку на проведение летней Универсиады-2023. Студенческие игры пройдут в столице Урала с 8 по 19 августа, будут разыграны медали по 18 видам спорта. В Универсиаде будет задействован 31 спортивный объект. Подготовку властей Свердловской области к турниру лично проверял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее заказчик разорвал контракт с другим подрядчиком Универсиады — инженерно-строительным центром УГМК, возводившим Дворец самбо в Верхней Пышме. Администрация города отказалась от сотрудничества из-за увеличения сметной стоимости строительства.