После ухода из заксобрания области у Вячеслава Ершова начались проблемы на уровне района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты-единороссы Курчатовского райсовета Челябинска готовят в прокуратуру жалобу на секретаря районного политсовета Вячеслава Ершова. Поводом стали собираемые партийным лидером членские взносы, сообщили URA.RU источники в партийных кругах.

«У членов фракции ЕР в совете возникли сомнения относительно судьбы этих денег. Они обратились к Ершову, но ответа от него не добились. Теперь партийцы собираются остановить выплаты до того, как им будет представлен отчет и расходовании средств. Одновременно часть депутатов готовит обращение в прокуратуру с вопросом „Где наши взносы?“», — рассказал URA.RU инсайдер.

В беседе с агентством спикер совета, глава контрольно-ревизионной комиссии Венера Давлетханова уточнила, что согласно уставу партии, секретарь политсовета должен ежегодно отчитаться о работе и расходовании членских взносов. «Последний раз Ершов сделал это по итогам 2018 года. Фактически сейчас в политсовете не осталось депутатов, мы не знаем даже его численности. При таком подходе люди принимают решение о приостановке платежей. Надеюсь, правоохранительные органы разберутся, на что тратились деньги», — сказала URA.RU Давлетханова.

Она также добавила, что позиция Ершова сказалась на результатах праймериз и грозит проблемами на выборах в Госдуму. Сам Ершов на звонок URA.RU не ответил.

Ершов, избравшийся в заксобрание области при поддержке «Единой России», не проработал там и года. Депутаты 17 июня удовлетворили его заявление о сложении полномочий, в котором он не указал причины отставки. В ЗСО Ершов работал на освобожденной основе, получал зарплату и входил в топ-3 самых бедных народных избранников.