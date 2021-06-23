На Челябинскую область надвигаются грозы и ураган

Погода в Челябинской области ухудшится Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области 25 июня ухудшится погода. ГУ МЧС по региону 24 июня выступило с экстренным предупреждением.

«По данным Челябинского гидрометеоцентра 25 июня на территории Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра до 21 м/с. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. При усилении ветра и осадках в виде града рекомендуется ограничить выход из зданий», — говорится в сообщении.

Грозы в регионе 22 июня стала причиной крупного пожара. От удара молнии загорелась кровля на многоквартирном жилом доме в микрорайоне «Залесье» под Челябинском. Жильцов пришлось временно расселить.