23 июня 2021
22 июня 2021

На Челябинскую область надвигаются грозы и ураган

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, непогода, город, ночь, молнии, стихия
Погода в Челябинской области ухудшится Фото:

В Челябинской области 25 июня ухудшится погода. ГУ МЧС по региону 24 июня выступило с экстренным предупреждением.

«По данным Челябинского гидрометеоцентра 25 июня на территории Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра до 21 м/с. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. При усилении ветра и осадках в виде града рекомендуется ограничить выход из зданий», — говорится в сообщении.

Грозы в регионе 22 июня стала причиной крупного пожара. От удара молнии загорелась кровля на многоквартирном жилом доме в микрорайоне «Залесье» под Челябинском. Жильцов пришлось временно расселить.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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