Свердловские налоговики запустили массовое банкротство компаний

В апреле 2021 года завершился срок действия моратория на банкротство во время пандемии коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Подразделения Федеральной налоговой службы (ФНС) по Свердловской области запустили массовое банкротство компаний региона. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Надзорный орган 24 августа потребовал признать банкротами более 80 компаний и физических лиц. Большая часть из них — это малые и микропредприятия Свердловской области, у которых приостановлены операции по счетам по решению ФНС.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе УФНС России по Свердловской области не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году «Единая Россия» законодательно обеспечила отсрочку по всем налогам, мораторий на взыскание пени и штрафов, мораторий на банкротство по искам кредиторов и льготное кредитование малого и среднего бизнеса. В апреле 2021 года завершился срок действия моратория на банкротство во время пандемии коронавируса