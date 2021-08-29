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Свердловские налоговики запустили массовое банкротство компаний

© Служба новостей «URA.RU»
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В апреле 2021 года завершился срок действия моратория на банкротство во время пандемии коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Подразделения Федеральной налоговой службы (ФНС) по Свердловской области запустили массовое банкротство компаний региона. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Надзорный орган 24 августа потребовал признать банкротами более 80 компаний и физических лиц. Большая часть из них — это малые и микропредприятия Свердловской области, у которых приостановлены операции по счетам по решению ФНС.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе УФНС России по Свердловской области не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году «Единая Россия» законодательно обеспечила отсрочку по всем налогам, мораторий на взыскание пени и штрафов, мораторий на банкротство по искам кредиторов и льготное кредитование малого и среднего бизнеса. В апреле 2021 года завершился срок действия моратория на банкротство во время пандемии коронавируса

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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