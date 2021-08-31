31 августа 2021

В Киеве придумали, как сократить российский контент в Youtube

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, украина, баррикады, самооборона, улица грушевского
Украинские власти планируют отцензурировать YouTube Фото:

Уменьшить объем российского контента в украинском секторе Youtube помогут украинские модераторы. Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война. Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент», — написал Федоров в Facebook. По его мнению, это «откроет возможности для развития украинской музыкальной индустрии».

Украинская делегация, во главе с президентом Владимиром Зеленским, прилетела в Вашингтон утром 31 августа для переговоров с президентом США Джо Байденом, которые пройдут 1 сентября, пишет сайт MK.RU. Зеленский заявил, что Украина должна снова стать космической державой, сообщает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...