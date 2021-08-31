В Киеве придумали, как сократить российский контент в Youtube

Уменьшить объем российского контента в украинском секторе Youtube помогут украинские модераторы. Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война. Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент», — написал Федоров в Facebook. По его мнению, это «откроет возможности для развития украинской музыкальной индустрии».
Украинская делегация, во главе с президентом Владимиром Зеленским, прилетела в Вашингтон утром 31 августа для переговоров с президентом США Джо Байденом, которые пройдут 1 сентября, пишет сайт
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