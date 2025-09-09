Володин назвал антирекордом вынесение вотума недоверия правительству Франции

Володин: парламент Франции дважды выносил вотум недоверия Макрону
Володин заявил об антирекорде Макрона
Володин заявил об антирекорде Макрона

Парламент Франции дважды объявил вотум недоверия правительству страны за последние девять месяцев. Последнее голосование завершилось поддержкой недоверия со стороны большинства — 364 депутатов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Из трех случаев вынесения вотума недоверия Правительству Франции два пришлось на период руководства страной Макроном», — написал Володин в своем канале в MAX. Он отметил, что это антирекорд президента Франции за время его нахождения во главе государства.

Ранее, в ходе голосования в Национальном собрании Франции, вотум недоверия был вынесен премьер-министру Франсуа Байру — против него выступили 364 депутата, а за доверие проголосовали 194. До этого в Париже прошли массовые демонстрации с требованиями отставки президента Эмманюэля Макрона, а лидер партии «Патриоты» публично призвал премьер-министра покинуть свой пост.

