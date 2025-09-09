Володин назвал антирекордом вынесение вотума недоверия правительству Франции

Парламент Франции дважды объявил вотум недоверия правительству страны за последние девять месяцев. Последнее голосование завершилось поддержкой недоверия со стороны большинства — 364 депутатов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Из трех случаев вынесения вотума недоверия Правительству Франции два пришлось на период руководства страной Макроном», — написал Володин в своем канале в MAX. Он отметил, что это антирекорд президента Франции за время его нахождения во главе государства.
Ранее, в ходе голосования в Национальном собрании Франции, вотум недоверия был вынесен премьер-министру Франсуа Байру — против него выступили 364 депутата, а за доверие проголосовали 194. До этого в Париже прошли массовые демонстрации с требованиями отставки президента Эмманюэля Макрона, а лидер партии «Патриоты» публично призвал премьер-министра покинуть свой пост.
