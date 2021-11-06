Депутат ГД: сокращение расходов приведет к ликвидации медицины

В России на 12,1% сократили расходы на медицину, сказал Михаил Делягин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сокращение расходов на медицину в РФ в 2022 году может привести к «ликвидации массового здравоохранения». Об этом предупредил депутат Госдумы Михаил Делягин.

Парламентарий указал, что бюджетные расходы на сферу здравоохранения в 2022 году в «реальном выражении» снизятся на 12,1%. Ситуацию, по мнению Делягина, усугубил коронавирус. По его словам, в пандемию в ряде регионов РФ почти прекращена плановая медпомощь, скорая приезжала на срочные вызовы через несколько суток, а качество лечения «чудовищно упало».

«В этой ситуации нормализация медицины требует хотя бы стабилизации расходов, хотя в первую очередь необходимо, конечно, кадровое и содержательное оздоровление. Сокращение же бюджетных расходов, да еще и столь значительное, производит впечатление подготовки к ликвидации массового здравоохранения, что еще больше повысит смертность и ускорит дестабилизацию», — поделился мнением Делягин со «Свободной прессой».

Это не первая критика проекта бюджета на 2022—2024 годы, который был принят Госдумой в первом чтении. В частности, Делягин заявлял, что Минфин надеется на резкое вымирание пенсионеров. А первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Михаил Щапов объявил о развале социальной сферы.