Депутаты поддержали решение мэрии Перми о новых тарифах на проезд

Депутаты гордумы Перми утвердят новый тариф на проезде в транспорте Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Депутаты гордумы Перми поддержали проект новой методики расчета тарифа на проезд в транспорте, которую подготовила мэрия. Согласно ему, стоимость проезда в автобусах и трамваях увеличится. Решение принято большинством голосов депутатов (26 — «за», 6 — «против») на очередном заседании гордумы 16 ноября. Трансляция заседания ведется на сайте представительного органа.

Выступая перед депутатами, первый замглавы Перми Эдуард Хайруллин пояснил, что по новой методике тариф будет рассчитываться, исходя из стоимости транспортной работы перевозчиков, поделенной на фактический пассажиропоток. «Новой методикой предусматривается, что расчетный тариф является предельным значением, то есть стоимость проезда для пассажиров не может превысить данное значение. При этом предусматривается возможность уменьшения утверждаемого тарифа по решению Пермской гордумы», — подчеркнул Хайруллин.

Чиновник также отметил, что рассчитываемый по такой методике тариф будет учитывать доходность бюджета Перми и расходы на организацию регулярных перевозок. Ранее власти Перми учли предложение депутатов и экспертов и скорректировала экономически обоснованный тариф. Из него исключили затраты на работу контролеров МКУ «Гортранс». Таким образом, тариф в общественном транспорте Перми может составить 36, а не 37 рублей, как озвучивалось ранее. Его величину депутаты рассмотрят на отдельном заседании.