Экономисты: Путин даст пенсионерам по 15 тысяч на Новый год

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Пенсионеры могут получить деньги от государства перед праздником Фото:
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Экономический кризис 2020-2021

В декабре этого года президент РФ Владимир Путин объявит о новой единовременной выплате для пенсионеров. Об этом сообщил экономист Андрей Лобода. Выплата составит 15 тысяч рублей.

«Это будет очень хорошим сигналом обществу, что есть поводы радоваться и после выборов в Госдуму», — пояснил экономист. Его слова приводит издание «Свободная пресса».

Ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук, профессор Никита Масленников согласился с этой информацией. Однако он предположил, что сначала необходимо просчитать все с экономический точки зрения.

«Показатели — за. В сентябре пенсии в реальном выражении сократились на 1,8%. Если выплачивать по 15 тысяч, значит, единовременно это где-то порядка 600−700 млрд рублей. Как на это наложится традиционная гонка бюджетных расходов по этому году, и все это на экономику свалится? Какая инфляция будет в первом квартале, и что мы потом будем делать?» — заявил эксперт.

Ранее ряд СМИ также сообщал, что некоторых россиян ждут новые выплаты от государства к Новому году. Однако в информации раскрывалось, что 10 тысяч рублей получат семьи с детьми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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