СМИ: россиян ждут новые выплаты от государства к Новому году

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Сразу несколько источников заявили о якобы подготовке выплат семьям с детьми Фото:

Власти России планируют ввести к Новому году выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми. Об этом сообщили источники.

«Поскольку бюджет России к концу 2021 года окажется профицитным, то есть средства останутся, и, по всей видимости, их постараются пристроить. Пока самая ожидаемая дата объявления о поддерживаемых выплатах — декабрь, когда состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина», — передает «Царьград» слова источников.

Ранее независимый финансовый консультант Инна Родимова заявила, что власти из-за высокого уровня инфляции в ближайшее время могут объявить о дополнительной мере поддержке россиян в виде новой разовой выплаты. Эксперт отметила, что государство ежегодно увеличивает размер пенсий, передает Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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