СМИ: россиян ждут новые выплаты от государства к Новому году

Власти России планируют ввести к Новому году выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми. Об этом сообщили источники.
«Поскольку бюджет России к концу 2021 года окажется профицитным, то есть средства останутся, и, по всей видимости, их постараются пристроить. Пока самая ожидаемая дата объявления о поддерживаемых выплатах — декабрь, когда состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина», — передает «Царьград» слова источников.
Ранее независимый финансовый консультант Инна Родимова заявила, что власти из-за высокого уровня инфляции в ближайшее время могут объявить о дополнительной мере поддержке россиян в виде новой разовой выплаты. Эксперт отметила, что государство ежегодно увеличивает размер пенсий, передает
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