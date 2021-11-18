Депутат Госдумы пообещал челябинцам доступные авиарейсы

Челябинцам станет доступно больше рейсов авиакомпании «Победа» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Авиаперелеты компаниями «Аэрофлот» и «Победа» из Челябинска станут доступнее для жителей. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Павлов.

«Авиаперелеты „Аэрофлотом“ и компанией „Победа“ из Челябинска станут доступнее для населения. На площадке Госдумы мне удалось встретиться с гендиректором ПАО „Аэрофлот“ Михаилом Полубояриновым и его заместителем Андреем Пановым. Продуктивно поговорили», — написал на своей странице во «ВКонтакте» депутат Госдумы.

По словам Павлова, чтобы удешевить стоимость авиабилетов, в регионе будут активно вводить рейсы авиакомпании «Победа». Рейсы «Аэрофлот» из региона никуда не уйдут.

«Сейчас железно утверждено по два ежедневных перелета „Аэрофлот“ по направлению Челябинск-Москва и столько же обратно. Рассматривается возможность увеличения их количества до трех, с возможностью вечернего вылета», — написал депутат.

Народный избранник отметил, что развитие авиаперелетов во многом зависит от эпидемиологической обстановки. Павлов пообещал держать жителей области в курсе событий.