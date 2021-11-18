18 ноября 2021

Депутат Госдумы пообещал челябинцам доступные авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал
Челябинцам станет доступно больше рейсов авиакомпании «Победа» Фото:

Авиаперелеты компаниями «Аэрофлот» и «Победа» из Челябинска станут доступнее для жителей. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Павлов.

«Авиаперелеты „Аэрофлотом“ и компанией „Победа“ из Челябинска станут доступнее для населения. На площадке Госдумы мне удалось встретиться с гендиректором ПАО „Аэрофлот“ Михаилом Полубояриновым и его заместителем Андреем Пановым. Продуктивно поговорили», — написал на своей странице во «ВКонтакте» депутат Госдумы.

По словам Павлова, чтобы удешевить стоимость авиабилетов, в регионе будут активно вводить рейсы авиакомпании «Победа». Рейсы «Аэрофлот» из региона никуда не уйдут.

«Сейчас железно утверждено по два ежедневных перелета „Аэрофлот“ по направлению Челябинск-Москва и столько же обратно. Рассматривается возможность увеличения их количества до трех, с возможностью вечернего вылета», — написал депутат.

Народный избранник отметил, что развитие авиаперелетов во многом зависит от эпидемиологической обстановки. Павлов пообещал держать жителей области в курсе событий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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