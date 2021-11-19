Скандальный историк предложил объявить Мединского в розыск

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Визит Владимира Мединского в Свердловский театр музыкальной комедии. Екатеринбург, мединский владимир, портрет
По словам Понасенкова, Мединский не отвечает на его письма Фото:

Историк и музыкант Евгений Понасенков заявил о том, что пропал помощник президента России и экс-министр культуры РФ Владимир Мединский. Это произошло после того, как Понасенков вызвал Мединского на открытую дискуссию.

«Пропал человек. Может, все-таки заявить в органы о розыске? Это, конечно, не является потерей для государства, если он пропадет, но все же был ведь гражданин такой», — заявил Евгений Понасенков в беседе с журналистами «Ридуса».

По словам шоумена, когда тот вызвал Мединского на открытые дебаты на тему истории войны 1812 года, Мединский исчез. Государственный деятель не отвечает на письма, разосланные ему и помощникам историка, сообщает издание.

Понасенков предлагает провести дискуссию в необычном формате. «Мы можем это сделать в концертном зале и деньги с билетов отправить в фонд помощи Донбассу. Я думаю, что от такого он просто не сможет патриотическим образом отказаться», — заявил шоумен.

Мединский — не единственный, с кем у Понасенкова возник спор. Он также является научным оппонентом историка Олега Соколова, который убил и расчленил аспирантку, свою любовницу Анастасию Ещенко. Он был приговорен к 12,5 годам лишения свободы. В ходе судебного заседания Соколов и его защита утверждали, что причиной конфликта между влюбленными стали поведение и высказывания Понасенкова.

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