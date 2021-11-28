Активистка из Екатеринбурга призвала власти не вводить QR-коды

Оксана Иванова задала несколько вопросов членам общественной палаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Православная активистка Оксана Иванова из Екатеринбурга заявила, что принятие закона о введении QR-кодов необходимо отложить. Женщина предложила провести масштабную общественную дискуссию. Заявление активистка сделала на общественных слушаниях на тему «Внесение изменений в федеральное законодательство в части введения системы QR-кодов», передает корреспондент URA.RU.

«Принятие закона нужно отложить и провести реально широкую и действительно общественную дискуссию. Введение кодов вызывает у людей экзистенциальное беспокойство. Погасить панику можно только любовью. Я собрала 30 тысяч подписей наших горожан, которые хотят вынести QR-кода на более масштабные слушания», — отметила Иванова.

По мнению горожанки, у граждан накопилось много вопросов, на которые нет ответов. Некоторые из них женщина задала присутствующим общественного слушания. «Кто гарант, что предлагаемые меры дадут результат? Кто поручится головой, что мы победим пандемию? Кем, когда и на каких условиях закон о QR-кодах будет отменен?», — сказала Иванова.

Ранее URA.RU писало, что заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий сравнил смертность от коронавируса со смертностью во время Первой мировой войны. Заявление он сделал на общественных слушаниях на тему «Внесение изменений в федеральное законодательство в части введения системы QR-кодов».