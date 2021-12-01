В Озерске приостановили работу кружков и секций

В Озерске наблюдается рост заболевших ОРВИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Озерска (Челябинская область) приняла решение приостановить учебный процесс дополнительного образования у детей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, из-за повышенной заболеваемостью ОРВИ запрет начинает действовать со 2 декабря.

«По решению СПЭК приостановлен учебный процесс в организациях дополнительного образования детей со 2 по 6 декабря 2021 года. Меры приняты в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ в Озерске», — заявили в пресс-службе горадминистрации.

Помимо приостановки занятий в кружках и спортивных секциях, на те же сроки отменены все культурно-массовые и спортивные мероприятия. Администрация также отменила все спектакли, фестивали и другие мероприятия с участием детей.

Озерск стал не единственным закрытым городом, где сложилась непростая эпидемиологическая обстановка. В Снежинске решением штаба все школы со 2 декабря перевели на дистанционную учебу.