01 декабря 2021

В Озерске приостановили работу кружков и секций

© Служба новостей «URA.RU»
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В Озерске наблюдается рост заболевших ОРВИ Фото:

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Озерска (Челябинская область) приняла решение приостановить учебный процесс дополнительного образования у детей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, из-за повышенной заболеваемостью ОРВИ запрет начинает действовать со 2 декабря.

«По решению СПЭК приостановлен учебный процесс в организациях дополнительного образования детей со 2 по 6 декабря 2021 года. Меры приняты в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ в Озерске», — заявили в пресс-службе горадминистрации.

Помимо приостановки занятий в кружках и спортивных секциях, на те же сроки отменены все культурно-массовые и спортивные мероприятия. Администрация также отменила все спектакли, фестивали и другие мероприятия с участием детей.

Озерск стал не единственным закрытым городом, где сложилась непростая эпидемиологическая обстановка. В Снежинске решением штаба все школы со 2 декабря перевели на дистанционную учебу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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